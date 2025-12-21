Долина вышла на сцену впервые после проигрыша в суде и попала на видео

Долина вышла на сцену впервые после проигрыша в суде и попала на видео

Певица Лариса Долина появилась на сцене впервые после проигрыша в суде за квартиру, выступив на концерте «Рождество с Григорием Лепсом», передает корреспондент NEWS.ru. Артистку представляла телеведущая Яна Чурикова, которая заявила, что истинный смысл праздника заключается «в искуплении и перерождении».

Я предлагаю за чередой мирских увеселений не забывать, в чем заключается истинный смысл Рождества: в искуплении, в перерождении, в надежде на чудо и в том, что каждый из нас в эти дни старается смотреть в себя как в человека и становится лучше. Для вас поет Лариса Долина, — сказала Чурикова.

Долина исполнила песню вместе со своим хором. По наблюдениям корреспондента NEWS.ru, в зале перед ее выходом на сцену были слышны редкие хлопки и свист.

Ранее стало известно, что запланированный концерт Долиной в Туле не состоится. Решение об отмене мероприятия связано с повышенным вниманием к персоне певицы, рассказал директор компании — организатора концерта Владислав Серенко.

До этого сообщалось, что имя Долиной исчезло из списка участников концерта, посвященного 90-летию актрисы Людмилы Гурченко. Организаторы мероприятия отмечали, что изменения связаны с его переносом.