Поверившая мошенникам девочка пыталась задержать мать

Девочка, обманутая мошенниками в Москве, попыталась задержать свою мать на улице, сообщает СК. Такую просьбу ей передал грабитель, который выдавал себя за сотрудника ФСБ. Злоумышленник уже находился внутри жилища и велел подростку выйти навстречу матери, чтобы та не заходила в квартиру сразу.

Однако девочка все же успела сообщить матери о происходящем, и они вместе забежали в дом. Там мужчина напал на женщину, нанес ей множественные удары и смертельные ножевые ранения.

Ранее сообщалось об убийстве женщины в Москве. Преступление совершил аферист, который обманул ее несовершеннолетнюю дочь. Столичное управление Следственного комитета уже инициировало уголовное дело по данному факту.

Из жилища пропали несколько тысяч долларов США и ювелирные изделия. Выяснилось также, что погибшая работала в компании, занимавшейся продажей недвижимости.

