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05 июня 2026 в 11:13

В России могут появиться антикол-центры

Пранкеры Вован и Лексус предложили создать антикол-центры в России

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Пранкеры Вован и Лексус на Петербургском международном экономическом форуме предложили создать сеть антикол-центров для противодействия телефонным мошенникам, передает корреспондент NEWS.ru. Они призвали масштабировать проект на базе фрод-рулетки Т-Банка.

Инициатива предполагает создание антиподов преступных кол-центров, которые будут работать на опережение. Участники проекта используют фрод-рулетку — технологию, позволяющую подключать потенциальную жертву и пранкера к разговору с мошенником одновременно. Работа за несколько лет принесла практические результаты. Пранкерам удалось содействовать задержанию курьеров, которых злоумышленники отправляли за деньгами к обманутым людям. В настоящее время к системе уже присоединены «Т-Мобайл» и «Билайн».

Ранее специалист по поведенческой экономике Антон Суворов рассказал, что мошенники часто добиваются успеха не из-за технических уловок, а благодаря умению воздействовать на эмоции человека. Он отметил одну из главных ошибок — принимать решения под давлением и считать себя защищенным от обмана.

Общество
пранкеры
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мошенничество
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