«На мне не просто санкции»: Роднина сделала резонансное признание Роднина призналась, что находится в базе Интерпола

Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, депутат Госдумы Ирина Роднина сообщила Sport24, что находится в базе Интерпола, что доставляет ей неудобства. Причиной стали запросы Украины, которая осудила ее за участие в событиях в Крыму в 2014 году.

На мне не просто санкции — на меня еще есть запросы в Интерпол. Украина меня осудила за то, что я в 2014 году участвовала в Крыму во всех событиях, — сказала она.

Ранее депутат заявила, что пункт в контракте победителя ОИ-2026 Михаила Шайдорова об обязательстве завоевать медаль на Играх 2030 года является реальным и нормальным. По ее словам, планы в спорте утверждаются на четыре года вперед.

Кроме того, Роднина отказалась называть двукратную олимпийскую чемпионку по прыжкам с шестом Елену Исинбаеву, уехавшую из России, предательницей, отметив, что та просто совершила неверный поступок. Политик подчеркнула, что никогда не применит это слово к спортсменке.

Также прославленный хоккеист Вячеслав Фетисов заявил, что патриотические высказывания Исинбаевой вряд ли были искренними. По его мнению, она покинула Россию в сложный период.