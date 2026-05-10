В Госдуме отказались называть уехавшую из России Исинбаеву предателем

Депутат Госдумы РФ Ирина Роднина отказалась называть уехавшую из России двукратную олимпийскую чемпионку в прыжках с шестом Елену Исинбаеву предателем. По словам политика, которые приводит Sport24, спортсменка просто поступила неправильно.

Она сама приняла решение, но и по отношению к ее решениям у людей есть уже свои взгляды. Слово «предатель» никогда к ней не буду употреблять. Считаю, что Исинбаева просто поступила неправильно, — отметила Роднина.

Ранее Telegram-канал SHOT сообщил, что на 43-летнюю спортсменку, уехавшую с мужем и детьми в Испанию, Исинбаеву подали в суд из-за долга в 440 тыс. рублей по коммунальным платежам. По данным канала, задолженность копится третий год.

По словам юриста Михаила Салкина, наличие задолженности у Исинбаевой по оплате жилого помещения, коммунальных услуг или взносов на капитальный ремонт не образует состава административного или уголовного правонарушения. В частности, как указал правозащитник, в таком случае правовые последствия носят лишь имущественный характер.