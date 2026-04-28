Юрист раскрыл, что грозит Исинбаевой за новые крупные долги Юрист Салкин: Исинбаевой не грозит уголовная ответственность за долги по ЖКУ

Наличие задолженности у олимпийской чемпионки в прыжках с шестом Елены Исинбаевой по оплате жилого помещения, коммунальных услуг или взносов на капитальный ремонт не образует состава административного или уголовного правонарушения, заявил NEWS.ru юрист, правозащитник Михаил Салкин. По его словам, в таком случае правовые последствия носят имущественный характер.

К основной сумме долга могут быть начислены пени, предусмотренные жилищным законодательством, а при обращении кредитора в суд с должника также могут быть взысканы судебные расходы, включая государственную пошлину. Если должник не согласен с суммой или основанием начислений, он вправе представить возражения, оспаривать судебный приказ либо защищаться в исковом производстве. Если же судебный акт уже вступил в силу и передан на исполнение судебным приставам, наступают последствия исполнительного производства, — сказал Салкин.

Юрист добавил, что должнику предоставляется срок для добровольного исполнения, и, если задолженность в этот срок не погашена, пристав вправе взыскать исполнительский сбор. Для граждан он составляет 7% от подлежащей взысканию суммы, но не менее установленного законом минимального размера.

Ранее Telegram-канал SHOT сообщил, что на 43-летнюю спортсменку, уехавшую с мужем и детьми в Испанию, Елену Исинбаеву подали в суд из-за долга в 440 тыс. рублей по коммунальным платежам. По данным канала, задолженность копится третий год.