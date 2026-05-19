Опубликованы кадры возгорания самолета Ан-2 после падения в Якутии

Телеканал РЕН ТВ опубликовал в своем Telegram-канале кадры возгорания самолета Ан-2 после падения в Якутии. Сообщается, что самолет патрулировал лес для контроля пожароопасной обстановки, но во время полета у него отказал двигатель.

После аварийной посадки самолет загорелся. В результате инцидента пострадали три человека, командир воздушного судна был госпитализирован с ожогами рук. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

Ранее на озере Байкал перевернулся катер «Хивус» с пассажирами на борту. По предварительной версии, судно могло опрокинуться из-за превышения допустимого числа пассажиров на борту. В МЧС уточнили, что аэролодка была доставлена к берегу и пострадавшим оказывалась медицинская помощь.

До этого в Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре рассказали, что санитарный самолет Ан-24, следовавший по маршруту Иркутск — Бодайбо, совершил вынужденную посадку из-за технической неисправности. Во время полета экипаж зафиксировал отказ одного из двигателей.