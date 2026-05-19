Суд «простил» многомиллиардный долг национализированной компании

Арбитражный суд Челябинской области принял решение о списании задолженности ООО «Управляющая компания ЮГК» перед ее бывшим владельцем Константином Струковым, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах региона. Также суд обязал бывшего чиновника выплатить государственную пошлину в размере 10 млн рублей.

Сегодня, 19 мая, по факту обращения компании ООО «УК ЮГК», национализированной по иску Генпрокуратуры <…>, арбитражный суд <…> принял решение о списании долгов данной компании перед Струковым в сумме более 17 млрд рублей, — заявил собеседник.

Ранее Струкова отстранили от поста президента УК «ЮГК». Соответствующее решение было вынесено, поскольку он, оставаясь на этой должности, сохранял влияние на сотрудников холдинга, находившихся у него в подчинении.

До этого стало известно, что акции золотодобывающей компании ЮГК выросли на 19,55% и в пиковый момент достигли отметки 0,57 рубля за одну бумагу в начале основной торговой сессии МосБиржи. Это произошло на фоне отмены предписания ЦБ РФ в рамках рассмотрения дела о национализации.