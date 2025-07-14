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14 июля 2025 в 12:00

Акции ЮГК взлетели на старте торгов после перерыва

Акции «Южуралзолота» прибавили 19,55% после перерыва в торгах на МосБирже

Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

Акции золотодобывающей компании ЮГК («Южуралзолото») прибавили 19,55% и на пике достигли 0,57 рубля за бумагу в начале основной сессии МосБиржи, об этом свидетельствуют данные платформы. К 10:06 по московскому времени рост замедлился до 14,47%, а акции торговались на уровне 0,5458 рубля за бумагу.

Платформа возобновила торги акциями золотодобытчика после перерыва в связи с отменой предписания Центрального банка РФ на фоне рассмотрения дела о национализации мажоритарного пакета, принадлежащего Константину Струкову. В частности, 14 июля акции компании будут доступны на основной и вечерней торговых сессиях. В последующие дни сделки с бумагами компании можно будет заключать во всех торговых сессиях.

Ранее Центробанк России ввел временный запрет на торговлю акциями компании «Южуралзолото» по причине их чрезмерной волатильности. Как сообщил заместитель председателя регулятора Филипп Габуния, данная мера носит временный характер и направлена на стабилизацию рыночной ситуации. Московская биржа, в свою очередь, приостановила торги ценными бумагами предприятия, выполняя распоряжение финансового регулятора.

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