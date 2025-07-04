В ЦБ объяснили приостановку торгов акциями «Южуралзолота» В ЦБ заявили, что временно приостановили торги акциями ЮГК из-за волатильности

Банк России принял решение о приостановке торгов акциями «Южуралзолота» (ЮГК) из-за высокой волатильности, заявил зампред ЦБ Филипп Габуния в кулуарах Финансового конгресса. По его словам, которые приводит «Интерфакс», это временная мера для «успокоения» рынка.

Возникли очень высокая волатильность на данные бумаги и потенциальные очень высокие потери неоправданные инвесторов. Мы приняли решение приостановить торги данным инструментом, — сказал Габуния.

Ранее стало известно, что МосБиржа временно прекратила торги акциями ПАО «Южуралзолото Группа Компаний». Она приняла соответствующее решение на фоне предписания Банка России.

В свою очередь первый зампред Центрального банка России Владимир Чистюхин подчеркнул, что в регуляторе не слышали об угрозе акциям группы компаний «Южуралзолото», которыми владеют миноритарии. Права розничных акционеров не должны быть нарушены, заявил представитель Банка.

Активы миллиардера Константина Струкова в ЮГК, которые намерены конфисковать в пользу государства, составляют 200 млрд рублей. По версии следствия, он мог при помощи служебного положения получить контроль над рядом компаний, в том числе «Южуралзолото».