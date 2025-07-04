Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
04 июля 2025 в 15:24

В ЦБ объяснили приостановку торгов акциями «Южуралзолота»

В ЦБ заявили, что временно приостановили торги акциями ЮГК из-за волатильности

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Банк России принял решение о приостановке торгов акциями «Южуралзолота» (ЮГК) из-за высокой волатильности, заявил зампред ЦБ Филипп Габуния в кулуарах Финансового конгресса. По его словам, которые приводит «Интерфакс», это временная мера для «успокоения» рынка.

Возникли очень высокая волатильность на данные бумаги и потенциальные очень высокие потери неоправданные инвесторов. Мы приняли решение приостановить торги данным инструментом, — сказал Габуния.

Ранее стало известно, что МосБиржа временно прекратила торги акциями ПАО «Южуралзолото Группа Компаний». Она приняла соответствующее решение на фоне предписания Банка России.

В свою очередь первый зампред Центрального банка России Владимир Чистюхин подчеркнул, что в регуляторе не слышали об угрозе акциям группы компаний «Южуралзолото», которыми владеют миноритарии. Права розничных акционеров не должны быть нарушены, заявил представитель Банка.

Активы миллиардера Константина Струкова в ЮГК, которые намерены конфисковать в пользу государства, составляют 200 млрд рублей. По версии следствия, он мог при помощи служебного положения получить контроль над рядом компаний, в том числе «Южуралзолото».

акции
ЦБ РФ
торги
фондовый рынок
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Психолог оценил тренд на микропенсии среди зумеров
Более 10 дронов ВСУ сбили в двух российских регионах
Компания Маска может потерять миллиарды из-за Трампа
Зафиксированы сбои в работе двух крупных мессенджеров
В РПЦ предложили растянуть День семьи, любви и верности
Алиев рассказал о возвращении вынужденных переселенцев в Карабах
«В принципе принят»: в ЕС готовят новые антироссийские санкции
Сотни дронов-«камикадзе» и огневой мешок: новости СВО на вечер 4 июля
«Детали совсем скоро»: на Украине сообщили о разговоре Трампа и Зеленского
Появилось видео пожара в Кривом Роге после удара российской ракеты
Адская ночь в Киеве. Град из «Гераней» и «Кинжалов»: цели ВС РФ, что дальше
Пропавшего ветерана ВОВ нашли живым в кустах спустя четверо суток
Юрист раскрыл важный нюанс запрета вывесок с иностранными словами
Уехавшего на Украину адвоката объявили в розыск по уголовной статье
В Эстонии не могут принять закон о запрете РПЦ
В Федерации бокса России назвали альтернативу гей-парадам
Маленькая девочка стала причиной жесткой лобовой аварии в Твери
Российские военные впервые применили в Кривом Роге ракету «Гром-1»
Родившийся в СССР нобелевский лауреат остался без европейского паспорта
Руководитель театра «Модерн» Юрий Грымов отметит юбилей
Дальше
Самое популярное
Устали просто жарить кабачки? Попробуйте этот рецепт!
Общество

Устали просто жарить кабачки? Попробуйте этот рецепт!

Салат «Лебединый пух» с курицей, пекинкой и картошкой! Трём все в салатник
Общество

Салат «Лебединый пух» с курицей, пекинкой и картошкой! Трём все в салатник

Диетическая лепешка с кабачком и сыром: всего 120 ккал, без муки!
Общество

Диетическая лепешка с кабачком и сыром: всего 120 ккал, без муки!

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.