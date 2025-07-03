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03 июля 2025 в 13:34

В ЦБ ответили на вопрос об угрозе акциям миноритариев ЮГК

Чистюхин: в Центробанке не слышали об угрозе акциям миноритариев ЮГК

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Центральном банке России не слышали об угрозе акциям группы компаний «Южуралзолото» (ЮГК), которыми владеют миноритарии, заявил журналистам первый зампред регулятора Владимир Чистюхин в рамках Финансового конгресса ЦБ РФ. При этом он подчеркнул, что права розничных акционеров не должны быть нарушены, передает ТАСС.

Мы, я очень надеюсь, не слышали о том, что есть какие-то в настоящий момент прямые угрозы [акциям миноритариев]. Но, конечно, за этой ситуацией надо следить очень внимательно, чтобы права розничных акционеров не были ущемлены, — сказал он.

Ранее стало известно, что акции «Южуралзолота» на Мосбирже снижались более чем на 17%. Такая динамика отмечена на фоне иска Генпрокуратуры России.

До этого Генеральная прокуратура попросила о национализации акций ПАО «Южуралзолото Группа компаний». Речь идет об активах миллиардера Константина Струкова, основного владельца предприятия. Также ведомство потребовало обратить в доход государства доли уставного капитала ООО «Управляющая компания ЮГК». Генпрокуратура настаивает на 100%-ной национализации.

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Владимир Чистюхин
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