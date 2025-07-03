Генпрокуратура требует национализировать «Южуралзолото»

Генеральная прокуратура попросила о национализации акций ПАО «Южуралзолото Группа компаний», сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник. Речь идет об активах миллиардера Константина Струкова, основного владельца предприятия.

Также ведомство потребовало обратить в доход государства доли уставного капитала ООО «Управляющая компания ЮГК». Генпрокуратура настаивает на 100%-й национализации.

Ранее сотрудники СК и управления ФСБ России по Челябинской области провели обыски в офисах «Южуралзолота» и на территории шахты «Центральная». Они прошли в рамках дел о нарушении правил эксплуатации промышленных объектов, промышленной безопасности и охраны окружающей среды. Несоответствия выявлены на земельных участках, расположенных в Еткульском и Пластовском районах.

Также президент России Владимир Путин сообщал, что передача аэропорта Домодедово под контроль государства не является национализацией. Глава государства подчеркивал, что данный вопрос представляет собой длительный имущественный спор между различными структурами, который был разрешен в судебном порядке.