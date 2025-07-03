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03 июля 2025 в 12:54

Акции «Южуралзолота» обвалились после иска Генпрокуратуры

Акции «Южуралзолота» снижались более чем на 17% на фоне иска о национализации

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Акции компании «Южуралзолото» на МосБирже снижались более чем на 17%, свидетельствуют данные торговой площадки. Такая динамика отмечена на фоне того, что Генпрокуратура России подала в суд иск о национализации компании.

По данным на 09:51 мск, стоимость акций падала на 17,15%, до 47,59 копейки за бумагу. Уже спустя несколько часов процесс остановился и ценная бумага подорожала до 54 копеек.

Ранее Генеральная прокуратура попросила о национализации акций ПАО «Южуралзолото Группа компаний». Речь идет об активах миллиардера Константина Струкова, основного владельца предприятия. Также ведомство потребовало обратить в доход государства доли уставного капитала ООО «Управляющая компания ЮГК». Генпрокуратура настаивает на 100%-й национализации.

До этого сотрудники СК и управления ФСБ России по Челябинской области провели обыски в офисах «Южуралзолота» и на территории шахты «Центральная». Они прошли в рамках дел о нарушении правил эксплуатации промышленных объектов, промышленной безопасности и охраны окружающей среды.

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