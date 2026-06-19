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19 июня 2026 в 17:10

Стал известен покупатель госпакета «Южуралзолота» за 93,2 млрд рублей

Победителем аукциона по продаже активов ЮГК стало АО «БТС-Мост Холдинг»

Фото: IMAGO/Alexander Limbach/Global Look Press
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Победителем торгов по продаже 67,2% акций ПАО «Южуралзолото Группа Компаний» (ЮГК) и ряда других активов признано АО «БТС-Мост Холдинг», предложившее 93,16 млрд рублей при начальной цене 162,02 млрд, пишет «Коммерсант» со ссылкой на «ГИС. Торги». Продажа проводилась в формате голландского аукциона с ценой отсечения 81 млрд рублей.

По данным «СПАРК-Интерфакс», в штате «БТС-Мост Холдинг» числится один сотрудник, уставный капитал — 100 тыс. рублей, а прошлый год компания завершила с убытком. На конец 2025 года 94,4% акций холдинга принадлежало предпринимателю Руслану Байсарову.

В лот также вошли 100% УК ЮГК, доля в угольной компании «МелТЭК», а также сельскохозяйственные и сервисные предприятия. Активы были обращены в доход государства в июле 2025 года решением суда по иску Генпрокуратуры, изъявшего их у основателя группы Константина Струкова.

Росимуществу удалось реализовать имущество только с пятой попытки: четыре предыдущих аукциона не состоялись из-за отсутствия претендентов. Договор купли-продажи должен быть подписан в течение пяти рабочих дней.

Ранее торги по продаже контрольного пакета акций ЮГК 18 мая отменили из-за отсутствия претендентов, допущенных к лоту. При этом информация об отклоненных заявках не представлена.

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