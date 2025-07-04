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04 июля 2025 в 11:50

МосБиржа прекратила продажу скандальных акций ЮГК

МосБиржа приостановила торговлю акциями «Южуралзолота»

Фото: Shutterstock/FOTODOM

МосБиржа временно прекратила торги акциями ПАО «Южуралзолото группа компаний», сообщили на сайте площадки. Она приняла соответствующее решение на фоне предписания Банка России.

Торги акциями ЮГК приостановлены во всех режимах торгов. Торги остальными инструментами на Московской Бирже проходят в штатном режиме, — подчеркнули на МосБирже.

Ранее первый зампред Центрального банка России Владимир Чистюхин подчеркнул: в регуляторе не слышали об угрозе акциям группы компаний «Южуралзолото», которыми владеют миноритарии. Права розничных акционеров не должны быть нарушены, заявил представитель Банка.

Отмечалось, что активы миллиардера Константина Струкова в ЮГК, которые намерены конфисковать в пользу государства, составляют 200 млрд рублей. По версии следствия, вице-спикер Законодательного собрания Челябинской области мог при помощи служебного положения получить контроль над рядом компаний, в том числе «Южуралзолота». Не исключено, что до 2022 года для сокрытия преступлений подозреваемый оформил актив на кипрский офшор Ugold Limited. Его номинальным руководителем была дочь Струкова Александра, имеющая швейцарское гражданство.

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