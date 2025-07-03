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03 июля 2025 в 17:53

Названа стоимость конфискуемых активов владельца «Южуралзолота»

«Коммерсант»: стоимость изымаемых активов Струкова составляет 200 млрд рублей

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Активы миллиардера Константина Струкова, которые намерены конфисковать, составляют 200 млрд рублей, сообщили в издании «Коммерсант». Речь идет об акциях золотодобывающей компании «Южуралзолото».

По версии следствия, вице-спикер Законодательного собрания Челябинской области мог при помощи служебного положения получить контроль над рядом компаний. Не исключено, что до 2022 года для сокрытия преступлений подозреваемый оформил актив на кипрский офшор Ugold Limited. Его номинальным руководителем была дочь Струкова Александра, имеющая швейцарское гражданство.

Предполагается, что на самом деле управлял бизнесом сам Струков. По данным следствия, далее он перевел акции в российскую юрисдикцию для обеспечения перепродажи и перерегистрировал их на свое имя. В 2023–2024 годах он оставил в своей собственности 67,85% ценных бумаг ПАО «ЮГК».

Ранее Струков опроверг данные о своем выезде за границу, миллиардер находится в Хакасии. Он не стал высказываться насчет иска Генпрокуратуры о национализации предприятий холдинга «Южуралзолото Группа Компаний».

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