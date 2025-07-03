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03 июля 2025 в 17:16

Совладелец «Южуралзолота» ответил на слухи о своем отъезде за рубеж

Совладелец «Южуралзолота» Струков опроверг данные о своем отъезде за рубеж

Константин Струков Константин Струков Фото: Донат Сорокин/ТАСС

Совладелец «Южуралзолота» Константин Струков опроверг данные о своем отъезде за рубеж, миллиардер находится в Хакасии, передает URA.RU. По его словам, он не планирует покидать страну. Он не стал высказываться насчет иска Генпрокуратуры о национализации предприятий холдинга «Южуралзолото Группа Компаний».

Я в Хакасии, получил награду за заслуги перед республикой, осматриваю свое предприятие. Никуда из России не уехал и уезжать не собираюсь, — подчеркнул Струков.

До этого стало известно, что Генеральная прокуратура попросила о национализации акций ПАО «Южуралзолото Группа Компаний». Также ведомство потребовало обратить в доход государства доли уставного капитала ООО «Управляющая компания ЮГК». Генпрокуратура настаивает на 100%-й национализации.

Ранее генпрокурор РФ Игорь Краснов заявил, что в 2024 году прокурорам удалось добиться возвращения в государственную собственность 15 тысяч объектов, включая стратегически важные предприятия. Кроме того, изъято 124 тысячи гектаров земли общей стоимостью 2,4 трлн рублей. Глава ведомства подчеркнул, что некоторые имущественные комплексы приносили прибыль резидентам недружественных стран.

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