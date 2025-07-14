Струков отстранен от должности президента «Южуралзолота»

Константина Струкова отстранили от должности президента управляющей компании «ЮГК» (УК «ЮГК»), так как он, продолжая находиться на соответствующем посту, сохранял влияние на работников холдинга, которые были у него в подчинении, передает ТАСС со ссылкой на источник, близкий к ситуации. Такое решение принял Советский районный суд Челябинска.

Решение об отстранении Якимчика Константина Михайловича от должности директора по безопасности, а Струкова Константина Ивановича — от должности президента ООО «Управляющая компания „ЮГК“ принято Советским районным судом Челябинска сегодня, — отметил собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что акции золотодобывающей компании ЮГК („Южуралзолото“) прибавили 19,55% и на пике достигли 0,57 рубля за бумагу в начале основной сессии МосБиржи после перерыва в связи с отменой предписания ЦБ РФ на фоне рассмотрения дела о национализации мажоритарного пакета, принадлежащего Струкову. В частности, к 10:06 по московскому времени рост замедлился до 14,47%, а акции торговались на уровне 0,5458 рубля за бумагу.