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14 июля 2025 в 20:35

Струков отстранен от должности президента «Южуралзолота»

Суд отстранил Струкова от должности президента УК «Южуралзолота»

Константин Струков Константин Струков Фото: Донат Сорокин/ТАСС

Константина Струкова отстранили от должности президента управляющей компании «ЮГК» (УК «ЮГК»), так как он, продолжая находиться на соответствующем посту, сохранял влияние на работников холдинга, которые были у него в подчинении, передает ТАСС со ссылкой на источник, близкий к ситуации. Такое решение принял Советский районный суд Челябинска.

Решение об отстранении Якимчика Константина Михайловича от должности директора по безопасности, а Струкова Константина Ивановича — от должности президента ООО «Управляющая компания „ЮГК“ принято Советским районным судом Челябинска сегодня, — отметил собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что акции золотодобывающей компании ЮГК („Южуралзолото“) прибавили 19,55% и на пике достигли 0,57 рубля за бумагу в начале основной сессии МосБиржи после перерыва в связи с отменой предписания ЦБ РФ на фоне рассмотрения дела о национализации мажоритарного пакета, принадлежащего Струкову. В частности, к 10:06 по московскому времени рост замедлился до 14,47%, а акции торговались на уровне 0,5458 рубля за бумагу.

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