19 мая 2026 в 16:04

Мужчина воскрес прямо перед похоронами

DM: в Бразилии мужчина ожил в морге перед подготовкой к похоронам

В бразильском городе Президенти-Бернардис 88-летний Жураси Роза Алвес ожил в похоронном бюро, сообщает DailyMail. Незадолго до этого врач констатировал смерть мужчины от дыхательной недостаточности.

Во время стандартных процедур сотрудники похоронной службы заметили необычные движения в области живота пожилого мужчины и заподозрили, что он еще живой и продолжает дышать. Технический руководитель по сестринскому делу Жаклин Брогиато сообщила, что после обнаружения признаков жизни их главной целью стало немедленное спасение пациента.

Мужчину срочно доставили обратно в медицинское учреждение, где его поместили в отделение интенсивной терапии. Врачи оценили его состояние как тяжелое, но стабильное. Полиция квалифицировала произошедшее как неоказание помощи.

Личность врача, который первоначально зафиксировал смерть пациента, не раскрывается. Медицинское учреждение намерено провести внутреннюю проверку по факту инцидента.

Ранее в американском штате Аризона ребенок был объявлен погибшим, после того как утонул в бассейне на заднем дворе частного дома. Прибывшие на место медики зафиксировали смерть малыша. Однако спустя пять часов ребенок внезапно пришел в сознание. Врач скорой помощи предположил, что сердечный ритм ребенка мог резко замедлиться до почти неуловимого уровня.

