Володин назвал лучшую замену гаджету для ребенка

Отдых в детском лагере будет хорошей заменой гаджету для ребенка, заявил ТАСС председатель Госдумы Вячеслав Володин после встречи с педагогами подшефного детского лагеря «Дугино-Феникс» в Смоленской области. По его словам, проведенное со сверстниками время научит его выстраивать реальные, а не виртуальные коммуникации.

Что касается гаджетов, правильно говорят — жизнь сейчас больше переместилась именно вот в тот мир. Поэтому надо постараться найти замещение. Когда мы говорим о детском отдыхе — это все-таки как раз хорошая замена жизни в гаджете, — сказал Володин.

Володин добавил, что родители смогут не переживать за своих детей, пока те находятся в детском лагере. Там школьник может заниматься спортом, поправлять здоровье и учиться.

Ранее ведущий научный сотрудник подведомственного Минпросвещения РФ Института изучения детства, семьи и воспитания Анна Бояринцева сообщила, что взрослым рекомендуется организовать путешествия с детьми в летний период — совместный досуг позволит укрепить отношения в семье. Она также призвала родителей следить за режимом сна школьников.

Тем временем в пресс-службе Новосибирского государственного педагогического университета информировали, что дети впервые сталкиваются с опасными контактами в цифровой среде уже в 10–12 лет, а в возрасте 13–15 лет начинают получать предложения о «подработке». Исследование охватило более 36 тыс. школьников и родителей в Новосибирской области.