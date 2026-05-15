В НГПУ назвали критический возраст цифровых рисков для детей НГПУ: дети сталкиваются с опасными контактами в цифровой среде уже в 10 лет

Дети впервые сталкиваются с опасными контактами в цифровой среде уже в 10–12 лет, а в возрасте 13–15 лет начинают получать предложения о «подработке», сообщили ТАСС в пресс-службе Новосибирского государственного педагогического университета. Исследование охватило более 36 тыс. школьников и родителей в Новосибирской области.

Одним из ключевых выводов стало то, что первый опасный контакт в цифровой среде часто происходит уже в возрасте 10–12 лет. Именно этот период специалисты называют критически важным для ранней профилактики. По данным исследования, более 70% детей получили первый смартфон до 10 лет, а около 45% школьников сталкивались с сообщениями от незнакомцев в социальных сетях и мессенджерах. При этом только треть детей сообщили об этом родителям, — рассказали в университете.

Исследование показало, что дети младшей возрастной группы в основном ориентированы на развлекательный контент и активно используют TikTok, Telegram и YouTube. Среди популярных блогеров школьники называли А4, Глента и других авторов развлекательного контента. Эксперты отметили, что в этом возрасте дети уже активно присутствуют в цифровой среде, однако не всегда способны распознать манипуляции, опасные контакты или вовлекающие сообщения.

В возрастной группе 13–15 лет характер рисков становится более серьезным. Подростки сталкиваются не только с подозрительными сообщениями, но и с предложениями «подработки», которые могут быть связаны с противоправной деятельностью.

