Кадыров подарил жителю Грозного неожиданный и очень дорогой подарок Кадыров прогулялся по Грозному и подарил машину парню с проблемами со здоровьем

Глава Чечни Рамзан Кадыров в социальных сетях рассказал о встрече с молодым человеком с ограниченными возможностями здоровья во время прогулки по центру Грозного. Встреча с Ахмедом глубоко тронула его, и политик принял решение выделить ему транспорт и мобильный телефон на месте.

Будучи инвалидом, ему трудно передвигаться и даже просто стоять на ногах. Тут же на месте принял решение выделить парню от имени Регионального общественного фонда имени Ахмата-Хаджи Кадырова автомобиль и телефон, — поделился Кадыров.

Он также отметил, что ему было приятно встретить на улицах Грозного большое количество жителей и гостей, с которыми он имел возможность пообщаться. Лидер республики рассказал, что местные жители и гости проявили искренность и открытость, что позволило ему услышать много теплых пожеланий.

До этого Кадыров пообещал доставить президента Украины Владимира Зеленского в Грозный. В соцсети он заявил, что украинского политика привезут в качестве военного преступника. Также он назвал Зеленского «клоуном» и «пустым местом».