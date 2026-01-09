Атака США на Венесуэлу
Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
09 января 2026 в 22:22

Адам Кадыров пообещал найти и привезти Зеленского в Чечню

Адам Кадыров пообещал привезти Зеленского в Грозный в качестве преступника

Адам Кадыров Адам Кадыров Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Секретарь Совета безопасности Чеченской Республики Адам Кадыров пообещал доставить президента Украины Владимира Зеленского в Грозный. В соцсети Instagram (деятельность в РФ запрещена) он заявил, что украинского политика привезут в качестве военного преступника.

Если верховный главнокомандующий (президент России. — NEWS.ru) Владимир Владимирович Путин или мой отец скажут слово, мы найдем тебя (Зеленского. — NEWS.ru) везде, и это только вопрос времени. Мы просто приедем и заберем тебя. Как берут вещь, которая больше не нужна ее хозяевам. И привезем тебя сюда, в Грозный. Не как президента, а как военного преступника, — сказано в публикации.

Там же он назвал Зеленского «клоуном» и «пустым местом». По его словам, время украинского президента скоро закончится, а финал его «спектакля» будет далек от комедии.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что призыв Зеленского «похитить Кадырова» подтверждает попытки сорвать мирное урегулирование конфликта. По его словам, для самого украинского лидера это выглядит унизительно.

Адам Кадыров
Владимир Зеленский
Чечня
преступники
