В России поменяют правила авиаперелетов и возврата билетов

Изменения в правила авиаперевозок пассажиров вступают в силу в РФ с 1 марта, передают ТАСС. Уточняется, что теперь электронный посадочный талон приравнивается к бумажному, а вернуть невозвратный билет можно в большем числе случаев.

Расширены основания для признания отказа от перевозки вынужденным: добавлены непредоставление пассажиру обслуживания по классу, указанному в билете, неправильное оформление билета перевозчиком или уполномоченным агентом, — говорится в материале.

Ранее стало известно, что российская программа субсидирования авиабилетов, действующая с 2018 года, к 2026 году продолжает развиваться. Государство компенсирует часть стоимости билетов, чтобы поддерживать социально значимые, но часто нерентабельные маршруты, особенно в отдаленных районах с низкой плотностью населения, таких как Дальний Восток и Сибирь.

Также выяснилось, что электронный посадочный талон с 1 марта официально приравняют к бумажному, изменения внесены в правила перевозки пассажиров. Новые нормы обязывают авиакомпании направлять талон пассажиру по указанному при бронировании каналу связи. Документ фиксирует обязательные сведения, которые включает посадочный талон: инициалы и фамилию пассажира, номер рейса, дату отправления, время окончания посадки и номер места на борту.