«Корежит сильно»: Таранда высказался о ценах на билеты в Большой театр Артист Таранда: в Большой театр сейчас покупают билеты только очень богатые

Артист балета, заслуженный деятель искусств РФ Гедиминас Таранда признался NEWS.ru, что его «корежит» от цен на билеты в Большой театр. По его словам, сегодня это культурное учреждение могут посещать только богатые люди.

Я конечно, не могу себе позволить внутренне ходить за 50 тыс. рублей смотреть свою дочь на сцене Большого театра. Это корежит сильно. Покупаю относительно дешевые билеты, хотя таких сейчас нет: 5 тыс. стоит билет на галерку, — сказал Таранда.

Артист отметил, что ему бы хотелось, чтобы Большой театр был доступен разным социальным категориям: учителям, студентам, сотрудникам бюджетной сферы, но, по его словам, сейчас в него ходят в основном довольно обеспеченные люди. Он добавил, что некоторые из них приходят только для того, чтобы сделать селфи, и уходят, в результате после перового отделения многие места в зале в первых рядах часто пустуют.

26 февраля Гедиминас Таранда празднует 65-летний юбилей. После ухода из Большого театра в 1993 году он создал собственный «Имперский русский балет», почетным президентом которого была Майя Плисецкая, а также балетную школу.

Ранее министр культуры России Ольга Любимова сказала, что в Китае раскупили билеты на спектакли Большого и Мариинского театров за рекордные 18 минут. Она призналась, что произошедшее ее сильно удивило. В 2025 году в рамках российско-китайского фестиваля, посвященного 75-летию образования Китайской Народной Республики, активно проходили гастроли российских театров в Пекине, Шанхае, Шэньчжене, Ухане и Гуаньчжоу.