Омбудсмен ответил, как долго может продлиться блокировка Telegram

Мессенджер Telegram, вероятнее всего, не подвергнется бессрочной блокировке на территории России, заявил NEWS.ru интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев. По его словам, ситуация в цифровой сфере может стабилизироваться с нормализацией геополитической обстановки.

Так технологически складывается ситуация. Будет ли [блокировка Telegram] продолжаться вечно? Думаю, что нет. В обозримом будущем все может нормализоваться, видоизмениться и перейти совершенно в иную плоскость. Мы с вами это уже наблюдали даже с тем же Telegram. Геополитическая ситуация, вероятно, заставляет нас находиться в таком неудобном состоянии бытия. Со стороны государства все, что касается безопасности, всегда превалирует над всеми удобствами. А что касается пользователя, то любой удобный сервис будет выбран им в ущерб безопасности, — поделился Мариничев.

Он подчеркнул, что всегда будет сохраняться баланс интересов, и к этому следует отнестись с пониманием. Кроме того, по словам омбудсмена, в настоящее время существует вероятность появления множества новых сервисов, которые могут быстро распространиться.

Ранее сообщалось, что 17 марта россияне вновь столкнулись с проблемами в работе Telegram. По данным сервиса «Сбой.рф», жалобы поступают из разных регионов страны. Наибольшее количество обращений зафиксировано в Москве (44%) и Санкт-Петербурге (12%).

