Над Санкт-Петербургом нависло густое черное облако Облако густого дыма поднялось над промзоной в Невском районе Санкт-Петербурга

Крупный пожар произошел в производственном здании в Невском районе Санкт-Петербурга, сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке». Очевидцы жалуются на сильное задымлении в районе Рыбацкого, где над промзоной поднялось густое черное облако.

Как сообщили в ГУ МЧС по Петербургу, возгорание произошло в производственном здании размером 20 на 25 метров в Рыбацком проезде. На месте работают пожарные и сотрудники полиции.

По последним данным, площадь пожара достигла 200 квадратных метров. Информация о пострадавших на данный момент не поступала.

Ранее ГУ МЧС России по Забайкалью сообщило, что загорелся корпус детского оздоровительного лагеря «Чемпион». Была проведена эвакуация 71 человека, включая детей и взрослых, при этом погибших и пострадавших нет.

До этого ГУ МЧС России по Новосибирской области сообщило, что произошел мощный пожар на территории производственной площадки в Заельцовском районе Новосибирска. По информации ведомства, возгоранию присвоили повышенный ранг сложности.

Также в Ессентуках загорелся Свято-Никольский храм, построенный в XIX веке. Прокуратура организовала проверку.