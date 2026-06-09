Военэксперт объяснил, почему БПЛА стали залетать в Россию с севера

Военэксперт объяснил, почему БПЛА стали залетать в Россию с севера Военэксперт Кнутов: БПЛА залетают в Россию с севера при поддержке стран Балтии

Украинские беспилотники стали проникать в воздушное пространство России с севера при содействии Финляндии и стран Балтии, выразил мнение в разговоре с NEWS.ru военный эксперт, историк войск ПВО Юрий Кнутов. По его словам, в противном случае БПЛА просто не достигли бы российских границ.

Я думаю, что была договоренность Украины с министерствами обороны стран Балтии и Финляндии. Маршрут шел через Польшу и далее через Прибалтику на Санкт-Петербург и Ленинградскую область, — отметил Кнутов.

Он не исключил, что часть БПЛА может лететь в Россию даже из акватории Балтийского моря. В частности, ВСУ могут запускать их с контейнеров, перевозимых на судах, пояснил он.

Судно идет под нейтральным флагом, контейнер открылся, два или три БПЛА запустили, контейнер закрылся — и следов нет, — заключил аналитик.

Ранее бывший американский разведчик Скотт Риттер заявил, что страны Прибалтики стали активными участниками украинского конфликта, разрешив пролет дронов ВСУ через свое воздушное пространство. По его мнению, эти государства вполне могут продолжить эскалацию с Россией.