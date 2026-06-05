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05 июня 2026 в 09:25

Экс-разведчик США назвал новых активных участников украинского конфликта

Риттер: страны Прибалтики создали casus belli пропуском дронов ВСУ

Скотт Риттер Скотт Риттер Фото: Pavel Kashaev/Global Look Press
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Страны Прибалтики создали casus belli после пропуска дронов ВСУ и являются активными участниками украинского конфликта, заявил РИА Новости бывший американский разведчик Скотт Риттер. Он подчеркнул, что эти государства уже стали врагами и могут продолжить эскалацию.

Они уже создали casus belli, а не создают. Они являются врагами. Они активные участники этого конфликта. И если не относиться к ним соответствующим образом, они продолжат вести себя так или даже обострять ситуацию, — сказал собеседник агентства.

Риттер также отметил, что отношения Москвы и Вашингтона улучшатся после того, как Россия одержит победу в специальной военной операции на Украине. По его словам, чем быстрее российские войска достигнут этой цели, тем менее сложными будут отношения с Белым домом.

До этого бывший советник НАТО, полковник Генерального штаба Вооруженных сил Швейцарии в отставке Жак Бо заявил, что Украина пытается вовлечь европейские страны в прямое противостояние с Россией. В подтверждение своей позиции он указал на растущую эскалацию в Восточной Европе. Он отметил, что с юридической точки зрения Германия, Франция, Польша, Литва, Латвия, Эстония и Финляндия могут быть расценены как агрессоры.

Европа
Прибалтика
Россия
Скотт Риттер
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