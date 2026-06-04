ПМЭФ-2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
04 июня 2026 в 13:42

В США назвали условие для улучшения отношений с Россией

Экс-разведчик Риттер: отношения РФ и США улучшатся после российской победы в СВО

Белый дом, США Белый дом, США Фото: Valerie Plesch/dpa/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Отношения Москвы и Вашингтона улучшатся после того, как Россия одержит победу в специальной военной операции на Украине, такое мнение высказал бывший американский разведчик Скотт Риттер на полях ПМЭФ. По его словам, которые приводит РИА Новости, чем быстрее российские войска достигнут этой цели, тем менее сложными будут отношения с Белым домом.

Я думаю, что чем быстрее Россия выиграет, тем менее сложными будут отношения, — отметил Риттер.

Ранее заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин сообщал, что США ведут работу, чтобы побудить президента Украины Владимира Зеленского к переговорам в русле пониманий Анкориджа. По его словам, Вашингтон держит свое слово в вопросе мирного урегулирования украинского конфликта.

До этого стало известно, что при всей занятости американских переговорщиков администрация США сохраняет настрой на содействие мирным переговорам по урегулированию конфликта на Украине. В МИД России подчеркнули, что Москва ценит это и по-прежнему открыта к диалогу.

США
Скотт Риттер
конфликт на Украине
Вашингтон
Белый дом
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Путин на немецком языке ответил на вопрос о посредниках
Путин раскрыл, что сказал бы при подписании мира с Украиной
Дроны ВСУ атаковали пять регионов России
Путин рассказал, как в будущем будет применяться «Орешник»
Путин заявил о позитивном развитии отношений с Азербайджаном
Путин удивился реакции на его слова о Шредере как о возможном переговорщике
Путин заявил, что контроль над Донбассом не мешает сделке по Украине
Путин раскрыл, какие отношения у него сложились с Си Цзиньпином
Путин объяснил, почему ВС Россиии ударили «Орешником» по «сараю»
Путин намекнул на «кое-что» в арсенале России, которого нет у Украины
Путин раскрыл, в какой сфере Россия и Китай работают вместе
«Наиболее существенная»: Путин назвал причину потери территорий Украиной
В американской торговой палате назвали главную цель Трампа по России
Путин сообщил о бесполезном давлении США на одного из партнеров России
Путин указал на важную особенность дружбы Китая и России
В КНР засекли секретную подлодку, червь ударил по экономике США: что дальше
Попросивший гражданство у Путина американский журналист отправится на СВО
«По восходящей»: Путин оценил отношения с Казахстаном
«Лучшее творение»: глава делегации США поделился впечатлениями о Петербурге
Медведев раскрыл, будут ли США вливать деньги в Украину
Дальше
Самое популярное
Все лето делаю зеленые оладьи: вкусный способ съесть много зелени — подаю с чесночным соусом
Общество

Все лето делаю зеленые оладьи: вкусный способ съесть много зелени — подаю с чесночным соусом

Фарш в пакет — и в кипяток: через час на столе нежная колбаса к завтраку. Стоит копейки, а вкус — 10 из 10
Общество

Фарш в пакет — и в кипяток: через час на столе нежная колбаса к завтраку. Стоит копейки, а вкус — 10 из 10

Посадите в июне — все лето клумба в огненно-красных подушечках. Многолетник цвета алого заката для ярких клумб
Общество

Посадите в июне — все лето клумба в огненно-красных подушечках. Многолетник цвета алого заката для ярких клумб

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.