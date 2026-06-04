В США назвали условие для улучшения отношений с Россией Экс-разведчик Риттер: отношения РФ и США улучшатся после российской победы в СВО

Отношения Москвы и Вашингтона улучшатся после того, как Россия одержит победу в специальной военной операции на Украине, такое мнение высказал бывший американский разведчик Скотт Риттер на полях ПМЭФ. По его словам, которые приводит РИА Новости, чем быстрее российские войска достигнут этой цели, тем менее сложными будут отношения с Белым домом.

Я думаю, что чем быстрее Россия выиграет, тем менее сложными будут отношения, — отметил Риттер.

Ранее заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин сообщал, что США ведут работу, чтобы побудить президента Украины Владимира Зеленского к переговорам в русле пониманий Анкориджа. По его словам, Вашингтон держит свое слово в вопросе мирного урегулирования украинского конфликта.

До этого стало известно, что при всей занятости американских переговорщиков администрация США сохраняет настрой на содействие мирным переговорам по урегулированию конфликта на Украине. В МИД России подчеркнули, что Москва ценит это и по-прежнему открыта к диалогу.