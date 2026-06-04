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04 июня 2026 в 11:21

В МИД России заявили о работе США с Зеленским в русле Анкориджа

Галузин: США стараются побудить Зеленского к переговорам с РФ в духе Анкориджа

Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: Martyn Wheatley/i-Images/Global Look Press
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США ведут работу, чтобы побудить президента Украины Владимира Зеленского к переговорам в русле пониманий Анкориджа, заявил на полях ПМЭФ заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин. По его словам, которые передает корреспондент NEWS.ru, Вашингтон держит свое слово в вопросе урегулирования украинского конфликта.

Мы считаем, что эти взаимопонимания (достигнутые в Анкоридже. — NEWS.ru) могут стать основой для долгосрочного, справедливого урегулирования конфликта путем устранения его первопричин, — отметил замглавы МИД.

Ранее сообщалось, что при всей занятости американских переговорщиков администрация США сохраняет настрой на содействие мирным переговорам по урегулированию конфликта на Украине. В МИД РФ подчеркнули, что Москва по-прежнему открыта к диалогу.

До этого стало известно, что Германия, Великобритания и Франция совместно с Украиной работают над планом переговоров с Россией. По информации источников, европейские государства рассчитывают избежать дальнейшего затягивания ситуации и не хотят, чтобы конфликт продолжался еще одну зиму.

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