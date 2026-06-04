В МИД России раскрыли отношение США к переговорам по Украине МИД России: США сохраняют настрой на содействие мирным переговорам по Украине

При всей занятости американских переговорщиков администрация США сохраняет настрой на содействие мирным переговорам по урегулированию конфликта Украине, заявил замглавы МИД РФ Михаил Галузин на полях ПМЭФ. Он добавил, что Россия ценит это и сохраняет открытость диалогу, передает корреспондент NEWS.ru.

Мы открыты для переговоров, но у нас есть переговорный трек, и этот переговорный трек функционировал до недавнего времени в формате «Россия — США — Украина». <…> Мы видим, что при всей занятости американских переговорщиков преимущественно ближневосточным кризисом американская администрация сохраняет настрой на оказание содействия поискам политико-дипломатического урегулирования [украинского] конфликта путем трехсторонних переговоров. <…> Мы это видим, мы это ценим, — подчеркнул Галузин.

Ранее американские СМИ сообщали, что Германия, Великобритания и Франция совместно с Украиной работают над планом переговоров с Россией по урегулированию украинского конфликта. По информации источников, представители трех крупнейших экономик Европы обсуждали возможность проведения переговорного процесса.

До этого представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркивала, что Россия готова продолжать переговоры с США, начатые после саммита в Анкоридже. Дипломат положительно ответила на вопрос о перспективах дальнейших российско-американских контактов спустя почти год после встречи в Анкоридже.