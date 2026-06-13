Свора бездомных собак чуть не разорвала девушку с питомцем в КБР

Свора бездомных собак чуть не разорвала девушку с питомцем в КБР Сотрудники ДПС спасли девушку от своры бездомных собак на одной из улиц в КБР

В городе Прохладный Кабардино-Балкарской Республики (КБР) стая собак набросилась на местную жительницу, сообщает Telegram-канал Mash Gor. Спасти девушку, которая гуляла со своим домашним питомцем, удалось сотрудникам ДПС.

Девушка с питомцем на поводке двигалась в направлении пешеходного перехода. В этот момент ее окружила стая бездомных собак, однако их удалось отогнать подъехавшему к перекрестку экипажу ДПС на служебном Hyundai Solaris. Полицейские включили световые и звуковые спецсигналы, после чего собаки отбежали от девушки, и она смогла спокойно перейти дорогу.

Ранее сообщалось, что в Приморье домашняя собака насмерть загрызла полуторагодовалого ребенка. Инцидент произошел после того, как мальчик тронул миску с едой сторожевой овчарки. Прибывшая на место происшествия бригада медиков констатировала смерть ребенка.

Похожий инцидент случился в декабре прошлого года под Казанью. В результате нападения собак скончалась девятилетняя девочка. Ее доставили в больницу со множественными укусами и болевым шоком. Несмотря на усилия врачей, школьница умерла.