Школьница умерла после нападения бродячих собак под Казанью

Под Казанью скончалась девятилетняя девочка, на которую напали беспризорные собаки, сообщает KP.RU. Инцидент произошел 28 ноября в поселке Васильево, когда ребенок возвращался домой из школы.

Одна из соседок, услышав крики ребенка, бросилась на помощь и с помощью электрошокера отогнала агрессивных животных. Девочку доставили в больницу со множественными укусами и болевым шоком. Несмотря на усилия врачей, 18 декабря, спустя почти три недели после происшествия, школьница умерла. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, задержаны директор и ответственный за отлов животных из фонда помощи бездомным животным «Кот и Пес» и местный депутат, курировавший вопросы ЖКХ.

До этого жительница Красноярского края Елена Кривошеина, 10-летнего сына которой загрызла стая бродячих собак, обратилась к президенту России Владимиру Путину с просьбой пересмотреть или отменить 498-ФЗ. Она призвала прекратить выпуск безнадзорных животных на улицы и «остановить страшные смерти по всей России». Собаки, напавшие на ее сына, были с бирками.