В РФ расширят эксперимент по сдаче ОГЭ девятиклассниками ГД одобрила расширение эксперимента по сдаче ОГЭ школьниками по двум предметам

Государственная дума РФ на пленарном заседании приняла закон, продлевающий и расширяющий пилотный проект по упрощенной сдаче Основного государственного экзамена (ОГЭ). Эксперимент, позволяющий девятиклассникам поступать в колледжи и техникумы после сдачи всего двух обязательных предметов, теперь будет действовать до 2029 года и распространится на девять новых субъектов.

Законопроект был одобрен сразу во втором и третьем чтениях. Согласно документу, к трем уже участвующим в проекте регионам — Москве, Санкт-Петербургу и Липецкой области — добавятся еще девять: Камчатский край, Мурманская, Смоленская, Московская, Ростовская, Тверская и Тюменская области, Республика Татарстан и Ханты-Мансийский автономный округ – Югра.

Суть эксперимента заключается в установлении особого порядка итоговой аттестации и приема в учреждения среднего профессионального образования (СПО). Вместо традиционных четырех экзаменов выпускникам 9-х классов в этих регионах для поступления в колледжи и техникумы достаточно сдать только два обязательных предмета — русский язык и математику.

Закон направлен на снижение нагрузки на школьников и упрощение процедуры перехода на следующий уровень образования. Принятие этого закона знаменует постепенное внедрение новой модели профориентации и аттестации на федеральном уровне.

Ранее сообщалось, что не менее 98,4% выпускников успешно справились с итоговым сочинением 3 декабря. Работу писали более 670 тыс. школьников.