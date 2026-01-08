Атака США на Венесуэлу
08 января 2026 в 12:10

Россиянам объяснили, есть ли смысл в больничном на праздниках

HR-специалист Санина заявила, что больничный в праздники не оплачивается

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Праздничные и выходные дни включаются в листок нетрудоспособности и оплачиваются так же, как и обычные дни, рассказала HR-специалист Юлия Санина в комментарии RT. Она пояснила, что законодательство не делает исключений для таких периодов.

Специальных правил для расчета пособия в такие периоды не предусмотрено: за каждый день, указанный в больничном, работник получает оплату, — отметила эксперт.

Санина уточнила, что наличие праздничных или выходных дней не увеличивает срок больничного. По ее словам, листок нетрудоспособности оформляется по календарным дням, а его длительность определяется датами, указанными в документе.

Ранее юрист Олег Зернов заявил, что звонки от начальства в период праздников можно оставить без ответа. Он подчеркнул, что это не является нарушением. Юрист добавил, что сотрудники экстренных служб и правоохранительных органов должны всегда быть на связи.

Психолог Дарья Сальникова между тем рассказала, что во время праздников важно не сбивать базовые ритмы жизни, а при необходимости возвращать их постепенно. Она отметила, что после выходных организму тяжело адаптироваться из-за непривычного режима.

больничные
работа
праздники
выплаты
