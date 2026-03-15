Около сотни российских туристов застряли на границе в Верхнем Ларсе

Около сотни российских туристов застряли в Верхнем Ларсе, сообщил Telegram-канал SHOT. Движение по трассе временно перекрыли из-за высокой опасности схода лавин. Часть людей решили развернуться и переждать закрытие трассы в гостиницах в Натахтари.

Движение приостановлено для всех видов транспорта на участке с 93-го по 107-й километр трассы Мцхета — Степанцминда — Ларс. В ближайшее время в горах прогнозируются сильный туман, снег и метели.

Как рассказали туристы, на дороге сошла лавина и трассу сильно занесло снегом. На момент их ожидания снегоуборочная техника на участок еще не выехала. Многие находятся в дороге с детьми.

Ранее стало известно, что китайские туристы помогали расчищать снежные завалы на трассе в селе Териберка в Мурманской области. Они взялись за лопаты, чтобы помочь проехать спецтехнике, и толкали застрявшие в сугробах легковые автомобили.

Спасатель и альпинист Денис Киселев между тем отметил, что семья Усольцевых не смогла бы выжить в тайге в течение четырех месяцев на подножном корме. По его словам, это невозможно без укрытия или чужой помощи.