10 апреля 2026 в 10:34

«Верхний Ларс» закрыли для всех видов транспорта

Движение через пункт пропуска «Верхний Ларс» на российско-грузинской границе временно остановлено для всех видов транспорта, сообщили в Федеральной таможенной службе РФ. Утром ограничения вводили лишь для большегрузов. В ведомстве отметили, что пункт пропуска возобновит работу после нормализации погодных условий.

Движение через пункт пропуска МАПП «Верхний Ларс» приостановлено для всех видов транспорта, — сказано в заявлении.

Военно-Грузинская дорога связывает Владикавказ и Тбилиси через КПП «Верхний Ларс» и остается единственным сухопутным маршрутом между Россией и Грузией с выходом на Армению. В зимний период движение здесь регулярно ограничивают из-за снегопадов и угрозы схода лавин.

Ранее сообщалось, что россияне оказались заблокированы на границе с Грузией из-за сильного снегопада и угрозы схода лавины. Непогода может продлиться еще три дня, и точной информации о времени открытия пунктов пропуска на данный момент нет. Туристов и местных жителей попросили выбирать другие маршруты или дождаться благоприятной погоды.

