Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
09 апреля 2026 в 08:00

Снегопад помешал россиянам покинуть Грузию

Российские туристы застряли на границе с Грузией из-за снегопада

Фото: Ольга Смольская/РИА Новости
Подписывайтесь на нас в MAX

Россияне оказались заблокированы на границе с Грузией из-за сильного снегопада и угрозы схода лавины, сообщил SHOT. Непогода может продлиться еще три дня, и точной информации о времени открытия пунктов пропуска на данный момент нет.

Согласно данным источника, сейчас закрыты для легкового и грузового транспорта пункты Верхний Ларс и Крестовый перевал. Десятки туристов и местных жителей не могут уехать, ожидая более девяти часов начала открытия. По информации ведомства, местные и туристы сначала ждали открытия границы, находясь в пробке, но затем решили передохнуть в гостиницах.

Погодные условия осложняются лавиноопасностью, поэтому движение временно полностью прекращено. В администрации и пограничной службе пока не дают точных сроков возобновления работы пунктов пропуска.

Эксперты предупреждают, что снегопад и риск схода лавин сохраняются на перевалах еще несколько дней. Туристам и местным жителям рекомендуют дождаться стабилизации погоды и меньше передвигаться.

Ранее группа россиян не могла долететь из Сербии до Санкт-Петербурга из-за серии странных случайностей. Туристы хотели домой побыстрей оказаться дома, но не могли этого сделать три дня подряд. Их самолет несколько раз менял маршрут.

туризм
Россия
Грузия
непогода
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.