Снегопад помешал россиянам покинуть Грузию

Россияне оказались заблокированы на границе с Грузией из-за сильного снегопада и угрозы схода лавины, сообщил SHOT. Непогода может продлиться еще три дня, и точной информации о времени открытия пунктов пропуска на данный момент нет.

Согласно данным источника, сейчас закрыты для легкового и грузового транспорта пункты Верхний Ларс и Крестовый перевал. Десятки туристов и местных жителей не могут уехать, ожидая более девяти часов начала открытия. По информации ведомства, местные и туристы сначала ждали открытия границы, находясь в пробке, но затем решили передохнуть в гостиницах.

Погодные условия осложняются лавиноопасностью, поэтому движение временно полностью прекращено. В администрации и пограничной службе пока не дают точных сроков возобновления работы пунктов пропуска.

Эксперты предупреждают, что снегопад и риск схода лавин сохраняются на перевалах еще несколько дней. Туристам и местным жителям рекомендуют дождаться стабилизации погоды и меньше передвигаться.

Ранее группа россиян не могла долететь из Сербии до Санкт-Петербурга из-за серии странных случайностей. Туристы хотели домой побыстрей оказаться дома, но не могли этого сделать три дня подряд. Их самолет несколько раз менял маршрут.