Россияне три дня не могут долететь из Сербии в Петербург из-за случайностей

Группа россиян не может долететь из Сербии до Санкт-Петербурга из-за серии случайных инцидентов, сообщает РЕН ТВ. Туристы пытаются добраться домой третий день. В частности, их самолет уже несколько раз менял маршрут. Борт также неоднократно дозаправлялся и ломался прямо на взлетной полосе.

Первый самолет не долетел до Петербурга, развернулся и вернулся в Белград. Потом нас разместили в отеле, а ночью мы снова попытались вылететь, — пожаловался пассажир по имени Константин.

Уточняется, что когда самолет был уже на подлете к Пулково, на территории Ленинградской области объявили угрозу атаки БПЛА. Борт пришлось направить на дозаправку в Хельсинки. После этого сразу три компании отказались обслуживать лайнер. Вскоре самолет снова развернули, на этот раз из-за проблем с двигателем и шасси.

Ранее в Пулково 30 рейсов на вылет были задержаны более чем на два часа. Аэропорт работал в условиях ограничения воздушного пространства дольше пяти часов. Помимо задержанных рейсов, 15 были отменены.