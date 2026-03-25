25 марта 2026 в 07:18

Что известно о массовых задержках в Пулково

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
В Пулково на вылет задержано более чем на два часа 30 рейсов. Аэропорт работает в условиях ограничения воздушного пространства более пяти часов, сообщили в пресс-службе Пулково. Помимо задержанных рейсов, 15 — были отменены.

Аэропорт Пулково работает в условиях ограничения воздушного пространства более пяти часов. К сожалению, закрытое небо вносит корректировки в расписание. На текущий момент задержано на вылет более двух часов — 30 рейсов, отменено — 15. Службы аэропорта готовы оперативно вернуться к обслуживанию воздушных судов сразу после снятия ограничений, — сказано в сообщении.

До этого стало известно, что в Пулково отменили 48 рейсов и задержали еще 50 на фоне беспилотной атаки. Аэропорт работал в режиме ограничений воздушного пространства более 15 часов. Уточнялось, что в небе над регионом сбили 50 дронов.

Также сообщалось, что в международном аэропорту Краснодара задержали вылеты и прилеты 10 рейсов. На вылет перенесены пять рейсов: три — в Петербург, а также по одному — в Москву и Казань. Время ожидания составляет около семи часов. Отмечается, что Росавиация не вводила ограничений на работу воздушной гавани, а изменения в расписании связаны с поздним прибытием самолетов.

Пулково
ограничения
самолеты
задержки
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Капитуляция Киева и обвал фронта: новости СВО на утро 25 марта
В Госдуме не поддержали проект о запрете пальмового масла в детском питании
В одном из крупнейших вузов Новосибирска разгорелся пожар
ВСУ пытались атаковать Россию ночью с помощью 389 БПЛА
США случайно разбомбили молочную ферму в Эквадоре
Недружественные страны «потеряли» в России более $610 млрд доходов
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 25 марта
После пожара на самом дорогом авианосце США вскрылись шокирующие детали
Рота ВСУ загадочно исчезла под Харьковом почти в полном составе
Губернатор привел подробности отражения воздушной атаки в Ленобласти
Что известно о массовых задержках в Пулково
Психолог рассказала, как вычислить босса-манипулятора
«Много людей хотят»: Индия готова прислать еще больше мигрантов в Россию
«Хаос в Персидском заливе»: что известно о срыве русофобских планов ЕС
Гастроэнтеролог ответила, почему кислоты омега-3 полезны для женщин
Юрист ответил, что грозит за езду с грязными номерами
Перемалывают ВСУ в ожесточенных боях: успехи ВС РФ к утру 25 марта
«Плюнула под ноги»: выходка Зеленской стала оскорбительной для жены Трампа
Врач рассказала об опасном влиянии антидепрессантов на ЖКТ
«Это ошибка»: экс-премьер Молдавии разочарован политикой страны против РФ
Дальше
Самое популярное
Штормовой ветер и холодрыга до +12? Погода в Москве в июле: чего ждать
Москва

Штормовой ветер и холодрыга до +12? Погода в Москве в июле: чего ждать

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 7: кто снял маску 22 марта, кто остался
Шоу-бизнес

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 7: кто снял маску 22 марта, кто остался

Больше никаких сухих булок: творожный кулич с кремом «Пломбир» — останется мягким даже на третий день
Общество

Больше никаких сухих булок: творожный кулич с кремом «Пломбир» — останется мягким даже на третий день

