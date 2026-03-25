Что известно о массовых задержках в Пулково В петербургском Пулково на вылет задержано более чем на два часа 30 рейсов

В Пулково на вылет задержано более чем на два часа 30 рейсов. Аэропорт работает в условиях ограничения воздушного пространства более пяти часов, сообщили в пресс-службе Пулково. Помимо задержанных рейсов, 15 — были отменены.

Аэропорт Пулково работает в условиях ограничения воздушного пространства более пяти часов. К сожалению, закрытое небо вносит корректировки в расписание. На текущий момент задержано на вылет более двух часов — 30 рейсов, отменено — 15. Службы аэропорта готовы оперативно вернуться к обслуживанию воздушных судов сразу после снятия ограничений, — сказано в сообщении.

До этого стало известно, что в Пулково отменили 48 рейсов и задержали еще 50 на фоне беспилотной атаки. Аэропорт работал в режиме ограничений воздушного пространства более 15 часов. Уточнялось, что в небе над регионом сбили 50 дронов.

Также сообщалось, что в международном аэропорту Краснодара задержали вылеты и прилеты 10 рейсов. На вылет перенесены пять рейсов: три — в Петербург, а также по одному — в Москву и Казань. Время ожидания составляет около семи часов. Отмечается, что Росавиация не вводила ограничений на работу воздушной гавани, а изменения в расписании связаны с поздним прибытием самолетов.