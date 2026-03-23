Пассажиры краснодарского аэропорта столкнулись с задержками рейсов

В международном аэропорту Краснодара задерживаются вылеты и прилеты 10 рейсов, следует из данных онлайн-табло воздушной гавани. На вылет перенесены пять рейсов: три в Санкт-Петербург, а также по одному в Москву и Казань. Время ожидания составляет около семи часов.

Кроме того, задерживается прибытие еще пяти самолетов: трех из Санкт-Петербурга и по одному из Екатеринбурга и Казани. Задержки достигают почти восьми часов. Как пишет ТАСС, накануне Росавиация не вводила ограничений на работу воздушной гавани, а изменения в расписании связаны с поздним прибытием самолетов.

Ранее в Пулково задержали более 80 рейсов, отменено 62, на запасные аэродромы ушло почти 50 бортов. Пассажиры были вынуждены спать на полу. Причиной задержек стала атака украинских БПЛА на Ленинградскую область и Санкт-Петербург.

До этого в связи с временными ограничениями на использование воздушного пространства в ряде районов Ленинградской области возникли сложности с выполнением рейсов из Калининграда и обратно. В Росавиации добавили, что в аэропорту Храброво возможны изменения в расписании полетов.