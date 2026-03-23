23 марта 2026 в 10:37

Что известно о задержках в Пулково на фоне масштабной атаки ВСУ

В Пулково задержали более 80 рейсов и отменили 62 на фоне атак БПЛА

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
В Пулково было задержано более 80 рейсов, отменено — 62, на запасные аэродромы ушло почти 50 бортов на фоне одной из самых масштабных атак украинских БПЛА на Ленобласть и Санкт-Петербург, передает Telegram-канал Baza. В материале сказано, что воздушная гавань работает с ограничениями уже порядка 20 часов.

В терминале аэропорта скопились пассажиры, ожидающие открытия воздушного пространства. Часть из них провели ночь прямо в здании, некоторые были вынуждены спать на полу. В настоящий момент воздушное пространство Пулково открыто. Самолеты принимаются и отправляются по согласованию с соответствующими органами.

До этого стало известно, что в Пулково отменили 48 рейсов и задержали еще 50 на фоне беспилотной атаки. Аэропорт работает в режиме ограничений воздушного пространства уже более 15 часов. Уточнялось, что в небе над регионом сбили 50 дронов, отражение атаки продолжается.

В международном аэропорту Краснодара также задерживаются вылеты и прилеты 10 рейсов. На вылет перенесены пять рейсов: три — в Петербург, а также по одному — в Москву и Казань. Время ожидания составляет около семи часов. Отмечается, что Росавиация не вводила ограничений на работу воздушной гавани, а изменения в расписании связаны с поздним прибытием самолетов.

Штормовой ветер и холодрыга до +12? Погода в Москве в июле: чего ждать
Москва

Штормовой ветер и холодрыга до +12? Погода в Москве в июле: чего ждать

Telegram перестал работать в ряде российских регионов
Россия

Telegram перестал работать в ряде российских регионов

Как правильно мерить давление: 5 правил точного измерения
Семья и жизнь

Как правильно мерить давление: 5 правил точного измерения

