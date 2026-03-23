Спящие на полу в Пулково пассажиры попали на видео

Более 300 рейсов задержаны и отменены в аэропорту Санкт-Петербурга, где были введены ограничения на обслуживание самолетов из-за атак БПЛА, сообщает Telegram-канал SHOT. На опубликованных кадрах можно увидеть, как люди спят на полу.

В материале сказано, что основная часть задержек рейсов — менее чем на сутки. Со вчерашнего дня отложен вылет 107 самолетов, еще 69 — отменены. На прилет задерживается 91 рейс, отменены — 66. Среди отложенных рейсы из Ханты-Мансийска, Москвы, самолеты в Нарьян-Мар, Шанхай, Пхукет, Ташкент, Калининград, Архангельск, Мурманск и другие. Некоторые задерживаются почти на сутки.

До этого стало известно, что в Пулково отменили 48 рейсов и задержали еще 50 на фоне беспилотной атаки. Аэропорт работает в режиме ограничений воздушного пространства уже более 15 часов. Уточнялось, что в небе над регионом сбили 50 дронов, отражение атаки продолжается.

Также в Росавиации сообщили, что в связи с временными ограничениями на использование воздушного пространства в ряде районов Ленинградской области возникли сложности с выполнением рейсов из Калининграда и обратно. В ведомстве подчеркнули, что в аэропорту Храброво возможны корректировки в расписании полетов.