Путин собрал совещание по развитию Донбасса и Новороссии

Президент России Владимир Путин провел по видеоконференцсвязи совещание, посвященное развитию Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей, сообщает пресс-служба Кремля. В ходе совещания глава государства напомнил о масштабных задачах по интеграции новых регионов и предложил обсудить достигнутые результаты.

Президент ранее подчеркивал, что к 2030 году новые регионы должны выйти на среднероссийский уровень по основным социально-экономическим показателям и качеству жизни населения. Эти цели закреплены в программе восстановления и развития и включают в себя около 300 различных мероприятий.

Накануне, в День России, глава государства в Кремле пообщался с военнослужащими — участниками специальной военной операции. Кроме того, президент принял участие в церемонии вручения золотых медалей Героя Труда и государственных премий в области науки и технологий, литературы и искусства, а также за достижения в правозащитной и благотворительной деятельности за 2025 год.