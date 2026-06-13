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13 июня 2026 в 13:41

Путин собрал совещание по развитию Донбасса и Новороссии

Владимир Путин Владимир Путин Фото: kremlin.ru
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Президент России Владимир Путин провел по видеоконференцсвязи совещание, посвященное развитию Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей, сообщает пресс-служба Кремля. В ходе совещания глава государства напомнил о масштабных задачах по интеграции новых регионов и предложил обсудить достигнутые результаты.

Президент ранее подчеркивал, что к 2030 году новые регионы должны выйти на среднероссийский уровень по основным социально-экономическим показателям и качеству жизни населения. Эти цели закреплены в программе восстановления и развития и включают в себя около 300 различных мероприятий.

Накануне, в День России, глава государства в Кремле пообщался с военнослужащими — участниками специальной военной операции. Кроме того, президент принял участие в церемонии вручения золотых медалей Героя Труда и государственных премий в области науки и технологий, литературы и искусства, а также за достижения в правозащитной и благотворительной деятельности за 2025 год.

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