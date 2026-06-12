Путин встретился с участниками СВО в Кремле

Президент России Владимир Путин в День России провел в Кремле встречу с военнослужащими — участниками специальной военной операции, сообщает пресс-служба Кремля. Ранее в этот же день он вручил государственные премии и звезды Героев Труда.

Путин отметил, что старается постоянно поддерживать контакт с представителями различных родов войск — от рядовых до командующих. Он также подчеркнул, что День России является и их праздником.

Ранее Путин заявил, что граждане РФ встречают День России с гордостью за трудовые и ратные свершения предков. На церемонии вручения он также подчеркнул, что сплоченность и патриотизм всегда были ключевыми ценностями для россиян.

До этого президент в поздравлении патриарху Кириллу по случаю Дня России заявил, что стойкость и готовность предков жертвовать собой ради Отечества остаются важным ориентиром. Он отметил, что любовь к Родине, гордость за ее историю и культуру, а также верность патриотическому долгу объединяют многонациональный народ России.