Весь нарратив о якобы существующей угрозе со стороны России для Запада был разрушен заявлением главнокомандующего Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Алексуса Гринкевича, написал лидер французской правой партии «Патриоты» Флориан Филиппо в соцсети X. По мнению политика, европейские элиты намеренно раздувают конфликт с Москвой, чтобы захватить власть и сформировать собственную армию Евросоюза.

Весь этот нарратив о «существенной угрозе со стороны России» у наших границ только что рухнул! Вся эта воинственная риторика еврократов только что была раскрыта как манипуляция, призванная подтолкнуть нас к войне! — говорится в сообщении.

Гринкевич заявил в пятницу на полях международной аэрокосмической выставки ILA в Берлине, что Россия не стремится к военному противостоянию с Альянсом. По словам военачальника, Москва не вынашивает планов нападения на государства — участников НАТО.

Ранее президент России Владимир Путин в ходе встречи с участниками специальной военной операции заявил, что некоторые государства, вступившие в НАТО после 2022 года, рассчитывали «поучаствовать в разделе пирога» в случае поражения России. По словам главы государства, такие ожидания оказались преждевременными.