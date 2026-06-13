Минобороны показало кадры «охоты» на скрытных бойцов ВСУ Минобороны показало уничтожение украинских бойцов FPV-дронами в ДНР

Военнослужащие российской группировки «Южная» ликвидировали украинских солдат, пытавшихся незаметно передвинуться в населенном пункте Константиновка Донецкой Народной Республики, сообщило Министерство обороны России. На кадрах, распространенных ведомством, показано, как расчеты ударных дронов подразделений войск беспилотных систем нанесли удары по живой силе противника.

Ударами FPV-дронов и сбросами боеприпасов успешно уничтожены украинские военнослужащие, осуществлявшие попытки скрытного перемещения на позициях, — говорится в сообщении.

Ранее начальник огневого поражения с позывным Сон сообщил, что военные 11-го армейского корпуса группировки «Север» ликвидировали уже вторую с начала июня гаубицу М-101 ВСУ на Харьковском направлении. По словам офицера, артиллерийское орудие было обнаружено расчетами беспилотных систем.

Кроме того, пресс-служба Министерства обороны РФ сообщила, что за минувшие 24 часа в городе Константиновке Донецкой Народной Республики российские военные освободили 172 строения и ликвидировали до 40 украинских солдат. По данным ведомства, противник также лишился одного немецкого танка Leopard 2.