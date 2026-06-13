Путин указал на сложности в развитии новых регионов Путин: развивать новые регионы приходится в условиях беспилотной опасности

Президент России Владимир Путин отметил, что развивать новые регионы приходится в сложных условиях беспилотной опасности и обстрелов. При этом он поблагодарил за мужество и стойкость всех жителей Донбасса и Новороссии, передает сайт Кремля.

Искренне признателен каждому, кто задействован в этой огромной работе. Знаю, что трудиться приходится в очень напряженной, непростой, а порой и опасной боевой обстановке по линии боевого соприкосновения в условиях беспилотных атак и обстрелов, — сказал он.

Глава государства отметил, что сотни трудовых коллективов, включая волонтерские движения и общественные организации, оказывают поддержку Донбассу и Новороссии. Они объединились, чтобы помочь раскрыть колоссальный потенциал этих территорий.

До этого Путин распорядился подготовить и направить в Госдуму проект закона о продлении муниципальной службы для чиновников, которым исполнилось 70 лет, в новых регионах, сообщается на сайте Кремля. Инициатива касается ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.