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13 июня 2026 в 14:00

Путин указал на сложности в развитии новых регионов

Путин: развивать новые регионы приходится в условиях беспилотной опасности

Владимир Путин Владимир Путин Фото: kremlin.ru
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Президент России Владимир Путин отметил, что развивать новые регионы приходится в сложных условиях беспилотной опасности и обстрелов. При этом он поблагодарил за мужество и стойкость всех жителей Донбасса и Новороссии, передает сайт Кремля.

Искренне признателен каждому, кто задействован в этой огромной работе. Знаю, что трудиться приходится в очень напряженной, непростой, а порой и опасной боевой обстановке по линии боевого соприкосновения в условиях беспилотных атак и обстрелов, — сказал он.

Глава государства отметил, что сотни трудовых коллективов, включая волонтерские движения и общественные организации, оказывают поддержку Донбассу и Новороссии. Они объединились, чтобы помочь раскрыть колоссальный потенциал этих территорий.

До этого Путин распорядился подготовить и направить в Госдуму проект закона о продлении муниципальной службы для чиновников, которым исполнилось 70 лет, в новых регионах, сообщается на сайте Кремля. Инициатива касается ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.

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