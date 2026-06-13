Удары по мостам, налеты на мирных жителей: как ВСУ атакуют Россию 13 июня

Удары по мостам, налеты на мирных жителей: как ВСУ атакуют Россию 13 июня

13 июня Вооруженные силы Украины продолжили наносить удары по российским территориям. По данным Минобороны РФ, в общей сложности было уничтожено 177 украинских беспилотников. В результате воздушной атаки в Херсонской области погиб мирный житель. ВСУ также ударили по мостам, ведущим в Крым. Все подробности об атаках ВСУ на территории РФ — в материале NEWS.ru.

Средства ПВО России сбили 177 украинских дронов за ночь

За прошедшую ночь российские средства ПВО сбили 177 украинских беспилотников самолетного типа над территорией России и акваториями Черного и Азовского морей, сообщило Министерство обороны России. Дроны уничтожили над Астраханской, Белгородской, Брянской, Воронежской, Волгоградской и Курской областями.

Помимо этого, БПЛА сбили в Новгородской, Ростовской, Рязанской, Смоленской и Тверской областях, а также в Московском регионе, Краснодарском крае, Республике Крым и над акваториями Азовского и Черного морей.

«В течение ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 177 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — заявили в Минобороны.

В Волгоградской области начали ликвидацию возгорания после атаки БПЛА

В Котовском районе Волгоградской области ликвидируют пожар на объекте промышленной инфраструктуры после удара беспилотника, сообщил губернатор региона Андрей Бочаров. Кроме того, в области потушено возгорание на окраине лесного массива «Шакинская дубрава», также возникшее в результате атаки БПЛА. Пострадавших, по предварительным данным, нет, отметил руководитель региона.

«Силами ПВО Министерства обороны Российской Федерации в течение ночи отражена террористическая атака беспилотных летательных аппаратов <..> на территорию Волгоградской области. В результате падения обломков на территории промышленной инфраструктуры в Котовском районе возникло возгорание, ликвидация продолжается», — сообщил Бочаров.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Мужчина погиб при ударе дрона ВСУ по грузовику в Херсонской области

Мужчина погиб при ударе беспилотника ВСУ по грузовику в Нововладимировке, заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. Он добавил, что в регионе из-за действий украинских военных также пострадали пять человек.

«За минувшие сутки в результате атак противника погиб один мирный житель Херсонской области, пять человек получили ранения», — написал Сальдо.

Губернатор отметил, что в результате атак в Марьяновке повреждены две цистерны с топливом, а в Скадовске загорелся бензовоз. По его словам, в Таврийске вспыхнул огонь на кровле жилого дома, на автодороге Геническ — Стрелково мостовое полотно получило повреждения.

При атаке дронов ВСУ на Краснодарский край погиб человек

В Темрюкском районе Краснодарского края в ночь на 13 июня произошла атака беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины, сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев. По его данным, в результате один человек погиб.

«Падение обломков БПЛА привело к возгоранию на морском терминале, а по предварительной информации, также пострадали три человека, которым в настоящее время оказывается помощь», — проинформировал глава региона.

ВСУ повредили нацпарк в ДНР

ВСУ серьезно повредили национальный парк «Святые горы», расположенный вблизи Славянска в ДНР, сообщил глава региона Денис Пушилин. По его словам, противник не проявляет уважения даже к заповедным зонам, которые имеют высокую ценность для жителей региона.

«Противник ни с чем не считается, в том числе с заповедными зонами, которые являются достаточно дорогими для всех жителей [региона]. Национальный парк „Святые горы“ — противник достаточно серьезно его повредил», — сказал Пушилин.

Денис Пушилин Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

ВСУ ударили по мостам, ведущим в Крым

Украинские военные нанесли удары по мостам, ведущим на территорию Крыма, сообщил глава Херсонской области Владимир Сальдо. Также, по его словам, повреждена конструкция, соединяющая город Геническ с Арабатской стрелкой. Движение в сторону пункта пропуска «Джанкой» в настоящий момент перекрыто, отметил он.

«Противник предпринял новую попытку атаковать мосты на направлении Чонгара. Движение в сторону АПП „Джанкой“ сейчас перекрыто», — заявил Сальдо.

Один человек погиб в результате атак ВСУ под Брянском

В результате удара украинского беспилотника 12 июня по Брянской области пострадала мирная жительница, сообщил врио губернатора области Егор Ковальчук. Еще двое гражданских были ранены при атаке дрона-камикадзе, один из них скончался от полученных ранений.

«В Стародубе в результате атаки FPV-дрона ранения получила мирная жительница. Женщина доставлена в больницу, где ей оказана необходимая медицинская помощь. В поселке Суземка двое мирных жителей получили ранения в результате атаки дрона-камикадзе. Пострадавшие были оперативно доставлены в больницу. Врачи сделали все возможное, но ранение было слишком тяжелым, и один из пострадавших скончался», — говорится в сообщении.

Ковальчук выразил соболезнования семье погибшего и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим, отметив, что им будет оказана необходимая поддержка и материальная помощь. Также он обратился к жителям приграничных районов с призывом соблюдать меры безопасности, подчеркнув, что российские силы принимают все возможные меры для отражения атак.

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